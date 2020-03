SYKP’den ‘Tam kapanma’ çağrısı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Kocaeli İl Temsilciliği Coronavirüs tedbirleri ile ilgili taleplerini sıraladı. SYKP adına açıklamayı okuyan Çetin Ak açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “İlk kez 2019 yılının Kasım ayında görülen bu virüse karşı başta ülkemiz olmak üzere dünya ülkeleri tedbir almamış bazı ülkeler uyguladıkları politikalar ile yoksul halkın ve emekçilerin ciddi zararlar görmesine neden olmuştur. Salgın gün geçtikçe sistemsel bir kriz halini gelmektedir. Bu salgının ölümcül etkisi öyle dendiği gibi birkaç ayda atlatılamayacaktır. Ancak net bir şey var ki kapitalist sistem eskisi gibi devam edemeyecektir.

“KADERLERİNE TERK EDİLDİ”

Açıklanan bütün programların ortak özelliği salgının yayılmasına yönelik sosyal izolasyonun sağlanması amacı öncelenmiş olup, programlar bu izolasyondan zarar görecek bütün kesimleri de kapsamıştır. Ancak ülkemizde bu böyle olmamıştır. Cumhurbaşkanın açıklamış olduğu paket sadece ve sadece sermayenin çıkarlarını teminat altına almaya yöneliktir. Bu pakette emekçilere, işsizlere, yoksullara yer verilmemiş, bu kesimler kaderlerine terk edilmiştir. Bize bir kez daha göstermiştir ki; 18 yıllık AKP iktidarı döneminde piyasalaştırılan sağlık sistemi salgının önlenmesi başta olmak üzere yayılma ve tedavi süreçlerinde iflas etmiştir. Sağlık çalışanlarının bile ulaşmakta zorluk çektiği tanı kitleri yandaş sermayedarların evlerinde canlı yayınlarda ortaya çıkmaktadır. Yine AKP ‘li bir milletvekilinin oğlu Sağlık Bakanlığı’nın lisans uygulaması ile ithal ettiği tanı kitlerini internet üzerinde insanlara satmaya çalışmaktadır.

“HİSARCIKLIOĞLU GÜLSÜN DİYE HAZIRLANAN PAKET”

Bu salgının yayılmasını engellemenin yolu “Tam Kapanmadır”. Koşulsuz ve şartsız halkın bütün kesimlerinin evde kalarak sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. AKP ve yandaşları sahip oldukları medya gücünü kullanarak insanlara “evde kal” çağrıları yaparken binlerce işçi, emekçi, esnaf ve yoksul geçimini sağlamak için dışarıda olmak zorundadır. Sadece “Hisarcıklıoğlu” gülsün diye hazırlanan ekonomik önlem paketiyle binlerce insan her gün bu virüsün ölümcül riski ile karşı karşıyadır. Hemen hemen her gün bir fabrikadan, çalışmak zorunda kalmış bir emekçinin yapılan testinin pozitif çıktığına dair haberleri okuyoruz. Hasta sayımız her geçen gün artmaktadır. Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri dolmak üzeredir. Geç kalınmış bir süreçte, daha fazla insan zarar görmeden zorunlu ve hayati tedbirler alınmalıdır.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Taleplerimiz nettir; Herkese yaygın ve ücretsiz test yapılmalıdır. Tüm sağlık hizmetleri erişilebilir ve ücretsiz hale getirilmelidir. Herkese ücretli izin verilerek “tam kapanma” uygulanmalıdır. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Zorunlu yıllık izin ve ücretsiz izinler yasaklanmalıdır. Tüm halka gıda ve hijyen maddeleri ücretsiz sağlanmalıdır. Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturaları ertelenmelidir. Bütün tüketici kredileri, primler ve vergi ödemeleri sürecin sonuna kadar ertelenmelidir. Ayrıca sürecin sonunda da ortaya çıkacak maliyetler taksitlendirilmelidir. Şimdi herkes mahallesinde, sokağında ve apartmanında, bulunduğu her yerde dayanışma ağlarını oluşturmalıdır.”