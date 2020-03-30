İzmit’te dünkü yoğun yağmurun ardından derelerden İzmit Körfezi’ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi’nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu. İzmit Körfezi’nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.
Bugün 13:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:19 TSİ
İzmit Körfezi çamurdan sarardı!
İzmit Körfezi’ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi’nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz