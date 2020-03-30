Derince Vergi Dairesi’nde 2 memurun virüs testi pozitif

Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı Coronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında yazılı açıklama gerçekleştirdi. Karstarlı yaptığı açıklamada Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Derince Vergi Dairesi’nde çalışan 2 personelde COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, “yaklaşık 30 çalışanı bulunan dairedeki diğer kamu emekçilerinin ise 14 günlüğüne evlerinde karantinaya gönderildiği ve kendilerine herhangi bir test yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Söz konusu durum her geçen gün diğer kurum ve kuruluşlarda da görülmeye başlanacaktır” dedi.

“ÖNLEMLERİN YETERLİ DÜZEYDE ALINMADIĞI AÇIK”

Karstarlı açıklamasında şu ifadelerde bulundu; “ Bulaşıcı tüm hastalıklarda olduğu gibi Koronavirüs de bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık hizmetine hiçbir koşula bağlı olmadan her yurttaş ulaşabilmelidir. Kişisel tedbirler önemlidir ancak devlet tarafından geniş kamu hizmetlerini, işletme ve fabrikaları kapsayan tedbirler olmadan bir anlamı yoktur. Kocaeli gibi yoğun işçi ve emekçinin yaşadığı bir şehirde de gereken önlemlerin yeterli düzeyde

alınmadığı açıktır.



“ÖZEL ÖNLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ ACİL İHTİYAÇ”

Ancak salgınla mücadelenin olumlu sonuç vermesi için alınan tedbirlerin toplumsal ve çalışma hayatının tümünü kapsaması gerekmektedir. Özellikle yurttaşlara yoğun hizmet veren kamu kurumlarına dair özel önlemlerin geliştirilmesi acil ihtiyaçtır. Örgütlülük alanımıza giren kurumların çok sayıda büro emekçisinin bir arada bulunduğu ve yoğun olarak yurttaşa hizmet veren kurumlar olduğu bilinmektedir. Örneğin vergi daireleri, adliyeler, nüfus müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri, İŞKUR Müdürlükleri, gümrük kapıları, TÜİK bu kurumlardan sadece bir kaçıdır. Sayılan bu birimlerin büyük bir kısmında normal koşullarda dahi fiziki olarak çalışma ortamlarının sağlıksız olduğu göz önünde bulundurulduğunda karşı karşıya kaldığımız salgın konusunda ayrıca tedbirlerin genişletilmesinin önemi artmıştır.



“HERHANGİ BİR TEST YAPILMADI”

İlimiz Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Derince Vergi Dairesi’nde çalışan 2 personelde COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı, personelin hastanede tedavi altına alındığı, yaklaşık 30 çalışanı bulunan dairedeki diğer kamu emekçilerinin ise 14 günlüğüne evlerinde karantinaya gönderildiği ve kendilerine herhangi bir test yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Söz konusu durum her geçen gün diğer kurum ve kuruluşlarda da görülmeye

başlanacaktır.



“TALEPLERİNİ SIRALADILAR”

Bu nedenle Büro Emekçileri Sendikası olarak taleplerimiz net ve açıktır. Gün yaşamak ve yaşatmak için birlik, mücadele ve dayanışma zamanıdır. Toplumsal sağlığın korunması için zorunlu olmayan kamu hizmetleri durdurulmalıdır. İşyerlerinde süreye bağlı tüm işlemlerde yasal süreler durdurulmalıdır. Zorunlu hizmetler için sınırlı sayıda personel bulundurulmalı, personele eldiven, maske, gözlük vb. maddeler kurum tarafından temin edilmelidir. İşyerlerinde yıllık izin dayatmasına son verilmeli, idari izin uygulanmalıdır. Sermayeye değil, emekçilere kalkan olacak ekonomik program açıklanmalıdır.”