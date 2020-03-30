Avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemeyerek bir süre seyircisiz oynatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında 1’den çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden suç duyurusunda bulundu. Fatih Terim’in basın toplantısında uyarmasına rağmen ligleri bir süre ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yüzgeç; “Futbol Federasyonu yaşanan süreçte liglerin seyircisiz oynanması kararından sonra Fatih Terim’in açıklamalarıyla özellikle uyarılmış olmasına rağmen ligleri ertelemeyerek birçok futbolcumuzu, spor camiasındaki birçok insanı ve orada çalışan top toplayıcısı çocuklardan diğer insanlara kadar Fatih Terim’in de bire bir ‘Benim çocuklarım’ dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır.
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TFF Başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemeyerek bir süre seyircisiz oynatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında 1’den çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden suç duyurusunda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz