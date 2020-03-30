TFF Başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemeyerek bir süre seyircisiz oynatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında 1’den çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme yüzünden suç duyurusunda bulundu. Fatih Terim’in basın toplantısında uyarmasına rağmen ligleri bir süre ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yüzgeç; “Futbol Federasyonu yaşanan süreçte liglerin seyircisiz oynanması kararından sonra Fatih Terim’in açıklamalarıyla özellikle uyarılmış olmasına rağmen ligleri ertelemeyerek birçok futbolcumuzu, spor camiasındaki birçok insanı ve orada çalışan top toplayıcısı çocuklardan diğer insanlara kadar Fatih Terim’in de bire bir ‘Benim çocuklarım’ dediği sporcu ve ailelerini tehlikeye atmıştır.