Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, olimpiyatlara hazır olduklarını, koronavirüs salgınının her şeyin önüne geçtiğini ve olimpiyat ertelemenin konsantrasyonlarını kesinlikle düşürmeyeceğini ifade etti. 1 yıl sonra çok daha iyi duruma geleceklerini belirten Delihasan “ 8 olimpiyat kotasının 5’ini almıştık. Diğer 3 kota için de sporcularımız kalifikasyondan gelecekti. Ancak virüs illeti her şeyin önüne geçti. Olimpiyatlara oldukça hazırdık. Sağlıklı kalmak tüm madalyalardan, şampiyonluklardan daha önemli” dedi.
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Esat Delihasan: Bu virüs illeti her şeyi kilitledi…
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, olimpiyatlara hazır olduklarını, koronavirüs salgınının her şeyin önüne geçtiğini ve olimpiyat ertelemenin konsantrasyonlarını kesinlikle düşürmeyeceğini ifade etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz