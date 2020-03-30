Esat Delihasan: Bu virüs illeti her şeyi kilitledi…

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, olimpiyatlara hazır olduklarını, koronavirüs salgınının her şeyin önüne geçtiğini ve olimpiyat ertelemenin konsantrasyonlarını kesinlikle düşürmeyeceğini ifade etti. 1 yıl sonra çok daha iyi duruma geleceklerini belirten Delihasan “ 8 olimpiyat kotasının 5’ini almıştık. Diğer 3 kota için de sporcularımız kalifikasyondan gelecekti. Ancak virüs illeti her şeyin önüne geçti. Olimpiyatlara oldukça hazırdık. Sağlıklı kalmak tüm madalyalardan, şampiyonluklardan daha önemli” dedi.