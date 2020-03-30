“Atalanta-Valencia maçı bomba etkisi yaptı !..”

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Milano’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçının biyolojik bomba etkisi yaparak, korona virüs salgınının başlangıcı olduğunu dile getirdi. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti. İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo’da görülen korona virüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu söyledi.