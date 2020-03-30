'Evde kal Elazığ' klibine Demiral'dan destek

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan genç sporcular, çektikleri video ile 'Evde kal' çağrısı yaptı. Testleri nefatif çıkan Juventus’un Karamürselli Milli futbolcusu Merih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.

BİNLERCE KEZ TIKLANDI

Sosyal medya hesabından, "Genç yeteneklerimiz hem 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulunuyor, hem de Merih ağabeyleri gibi milli gururumuz olma yolunda ilerliyor" ifadeleriyle paylaşılan video binlerce kez izlendi. Juventus'ta top koşturan milli oyuncu Merih Demiral da paylaşıma, "Hayalleri için antrenmanlarını evlerinde sürdüren kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsine imzalı milli takım formamı hediye ediyorum" şeklinde yorum yaptı.