Derinceli futbolculara 14 gün daha ev programı

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da futbolculara 14 günlük bireysel antrenman verildi. Sarı Lacivertliler bir yandan kendilerine verilen çalışmaları evlerinde uygularken, diğer yandan liglerin yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyor.