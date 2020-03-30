3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da futbolculara 14 günlük bireysel antrenman verildi. Sarı Lacivertliler bir yandan kendilerine verilen çalışmaları evlerinde uygularken, diğer yandan liglerin yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyor.
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Derinceli futbolculara 14 gün daha ev programı
3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor’da futbolculara 14 günlük bireysel antrenman verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz