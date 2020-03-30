Aydın: Erteleme bize yaradı !..

Aydın değerlendirmesinde “Güreş, Türk sporunun lokomotifi. Olimpiyatlardaki 91 madalyanın 63’ü, 39 altının 26’sı güreşten geldi. Korona virüsten dolayı Japonya’nın önerisi ile Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi olimpiyatları 1 yıl ileriye attı. An itibari ile evden çıkamıyoruz, antrenman yapamıyoruz. Taha Akgül’ün sakatlığı vardı ve tedavisi devam ediyordu. Rıza Kayaalp’in de boynunda bir sakatlığı bulunuyordu. Rıza da Ankara’da tedavi oluyordu” dedi.

BİR DAHA TARTIŞMASI BİLE YAPILMAZ

Aydın sözlerini şöyle tamamladı: Kota müsabakaları ertelendi. Tarihleri belli değildi ve biz belirsizlik vardı. Erteleme ile bu belirsizlik de ortadan kalktı. Aslında erteleme kararı bize yaramadı. 2021 Tokyo’da ülkemizi başarı ile temsil edeceğimizden kimsenin bir kuşkusu olmasın. Sağlığımız için “Evde kal Türkiye!” diyorum. Bu arada güreş branşının olimpiyatlardan çıkarılacağı durumu doğru değil. Amerika, Rusya’da güreş oldukça yaygın. Bir daha böyle bir tartışmanın yaşanacağını düşünmüyorum. Her şeyden önce güreş, olimpiyatların en eski branşıdır.