Akdurak: Değişen bir şey yok !..

Olimpiyat oyunlarının erteleme kararının geç verildiğini savunan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak şu şekilde konuştu: Ülkemize ve dünya vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Erteleme kararı beklediğimiz bir gelişmeydi. Açıkçası geç bile kalındı. 2021 için de çalışmalarımız aynı heyecan, arzu ve hızla devam edecek.

4 DİSİPLİNDE 5 OLİMPİYAT KOTASI ALDIK

Tokyo için 4 disiplinde 5 sporcumuz kota aldı. Kota beklediğimiz farklı sporcularımız da var. Sporcularımızın hemen hemen hepsi yurt dışında ve 180 gün boyunca disiplinli bir şekilde çalışıyor. Haliyle bir süre ara verdik. Virüsün etkileri ortadan kalktığında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Madalya ümidi ile hazırlanıyoruz ve bir an önce eski günlere dönmeyi hayal ediyoruz.