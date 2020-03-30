Taşpınar: Erteleme olmasa risk vardı !..

Taşpınar, an itibari ile virüsten 450 bin insanın etkilendiğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Tüm ülkelerde olduğu gibi biz de olimpiyatlar öncesi son viraja girmiş ve altın puan veren Avrupa ile Dünya şampiyonalarımıza hazırlanmıştık. Ancak an itibari ile yaklaşık 450 bin dünya insanının etkilendiği, sayının artmaya devam ettiği ve ölümlerin yaşandığı virüs salgını nedeni ile olimpiyat oyunları ertelendi.

MADALYA İLE DÖNECEĞİZ

Olması gereken de buydu ve kimse riske giremedi. Neticesinde her şeyin başı sağlık. Ertelemenin bizim için de iyi olduğunu ifade etmeliyim. Sporcularımızın birçoğu toplu antrenman yapamıyordu, sağlıklı çalışamıyordu. Bu kararla nefes aldık diyebilirim. 2021’de yapılacak ancak “Tokyo 2020” diye anılacak olan dev organizasyon için çalışmalarımızı yeni bir motivasyonla sürdüreceğiz ve inanıyorum ki olimpiyatlardan madalyalarla döneceğiz.

TÜM RENKLER OLİMPİYAT ATEŞİ ETRAFINDA TOPLANIYOR

Bilindiği üzere spor, dostluk, barış ve kardeşliktir. Olimpiyatlar, tüm dünya renklerinin aynı çatı altında buluştuğu bir koca evdir ve tüm renkler olimpiyat ateşi etrafında toplanır. Bu tür sportif organizasyonlarla da dünya birliği sağlanır. Umarım koronavirüs denilen salgından kurtulduğumuzda, insanlığın daha da birleştiği, barışın tüm dünyada daha hakim olduğu bir sürece doğru yol alırız.