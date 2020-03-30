Bu sese kulak verin!

Engin Öztonga yine farkını gösterdi. Efsane Kocaelisporlu katılan Engin, sosyal medya hesabından bir kampanya başlatarak öncülük etti. Kullar Futbol Okulu’nu çalıştıran Öztonga “Var mısınız ?..” diyerek durumu iyi olanları, veresiye defteri kapatmaya çağırdı

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ… SÜRECİ TAKİP EDİYOR…

Sosyal medya hesabından bu kampanyayı başlatır başlatmaz yoğun ilgi gören ve tebrik yağmuruna tutulan efsane kaptan Engin Öztonga “Durumu müsait olan bütün spor camiasındaki dostlarım, var mısınız en yakın market ya da bakkaldaki veresiye defterinden rastgele kişilerin borcunu ödemeye ?..” diyerek çağrıda bulundu. Kısa sürede eski futbolcular ve taraftarlar mesajlarla kampanyaya destek sözü verirken, Öztonga da çevresini harekete geçirdi. Bu kapmaya da kimin hangi borcu ödeyeceği kesinlikle açıklanmayacak.