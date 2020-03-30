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Spor seyircisi ve rekabetiyle güzel

Kasapoğlu, "Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel” derken seyircisiz maç oynatılmayacağının ipucunu verdi ve bu durumda da liglerin bir süre daha erteleneceğini ima etmiş oldu.
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Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci takip ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde ülke olarak bu durumla mücadele ediyoruz. Uluslar arası müsabakalar, olimpiyatlar, UEFA'nın kararları sonrası Türkiye'de de spor müsabakaları ertelendi. Her şeyin başı sağlık. Biz zamanında gereken kararları aldık. Bilim Kurulumuzun görüşleri önemli. İnşallah sporumuzun seyircisiyle buluşacağı günler gelecektir. Salgının yönetilme durumu önemli. Biz de gelişmelere göre kararlar alacağız" dedi.

MÜSABAKALAR BAŞLARSA SEYİRCİLİ OLMALI

Kasapoğlu açıklamasının devamında, lig maçlarının seyircili oynatılıp oynatılmayacağıyla ilgili de “Bunda önemli görüş Bilim Kurulu'nun. Onlardan gelecek bilgilere göre biz de yol haritamızı belirleyeceğiz” derken, 2-3 ay daha oynanamazsa liglerin iptali ya da gündem puan durumuyla tescil kararı alınabilir mi ?..”  sorusuna da “Bu konuda UEFA başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz” diye konuştu.

PLAY-OFF NE OLACAK ?..

Kasapoğlu, Play-Off sistemiyle ilgili olarak da “Bunu henüz konuşmadık. Gündemimizde yok ama dediğim gibi önemli olan sağlık. Spor camiamıza teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları için. Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu'na güvenleri için teşekkür ediyorum. Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel. İnşallah bu günlere geri döneceğiz. Önce sağlık” dedi.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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