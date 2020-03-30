Taksicilere ‘dezenfekte’ pompası

Taksi duraklarının içerisinde ve bahçesinde de dezenfeksiyon işlemleri uygulayan Körfez Belediyesi, ilaçlamanın düzenli bir şekilde taksiciler tarafından yapılması için gerekli ekipman takviyesinde bulundu. İlaçlama için kullanılacak küçük pompa, dezenfektan ve gerekli ekipmanlar, taksi duraklarına teslim edildi.
EKİPMANLAR TESLİM EDİLDİ
Dezenfektasyonun her gün, gerektiğinde günde birkaç defa yapılması için taksici esnaflarla da gerekli uyarılarda bulunan yetkililer, “Koronavirüsle mücadele kapsamında 7/24 dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taksi duraklarına da gerekli ekipmanları bırakarak onlarında düzenli bir şekilde dezenfekte yapmasını sağlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz