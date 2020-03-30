Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatı ile Acısu Aile Sağlık Merkezi (ASM), Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Arslanbey ASM, Derbent ASM, Eşme ASM, Köseköy İstasyon ASM, Köseköy Merkez ASM, Maşukiye ASM, Rahmiye ASM, Sarımeşe ASM, Suadiye ASM, Uzunçiftlik 01 Nolu ASM, Uzunçiftlik 02 Nolu ASM, Uzuntarla ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarına besin değeri enerji verici yüksek yiyecekler ikram edildi.
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Kartepe’de sağlıkçılarına destek
Kartepe sınırları içerisinde bulunan sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına besin değeri yüksek, enerji verici yiyecekler ikram ediliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz