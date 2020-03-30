Çınarlıspor Tesisleri sağlıkçılara tahsis edildi

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte Derince’de de çok önemli bir adım atıldı. Başkan Aygün ilgili karar doğrultusunda Derince Belediyesi’ne ait sosyal tesislerden Çınarlıspor Tesisleri’ni, sağlık çalışanlarının kullanımı için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis etti. Tefrişatı yapılan ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunulan Çınarlıspor Tesisleri’nde oluşacak ihtiyaçlar da Derince Belediyesi tarafından karşılanacak.