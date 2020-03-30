Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte Derince’de de çok önemli bir adım atıldı. Başkan Aygün ilgili karar doğrultusunda Derince Belediyesi’ne ait sosyal tesislerden Çınarlıspor Tesisleri’ni, sağlık çalışanlarının kullanımı için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis etti. Tefrişatı yapılan ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunulan Çınarlıspor Tesisleri’nde oluşacak ihtiyaçlar da Derince Belediyesi tarafından karşılanacak.
Bugün 15:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:07 TSİ
Çınarlıspor Tesisleri sağlıkçılara tahsis edildi
Derince Belediyesi, fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için çok önemli bir adım attı. Başkan Aygün, Derince Belediyesi’ne ait Çınarlıspor Tesisleri’ni sağlık çalışanlarının kullanımı için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tahsis etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz