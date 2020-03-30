Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk koronavirüs tehdidi hakkında vatandaşları uyararak, önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Şentürk, Gölcük Kent Konseyi olarak ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Kadın Meclisi gönüllü ekibi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi sağlık personeline maske dikim çalışmaları hem ofisimizde hem de evde dikim çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Bu anlamlı çalışmaya ön ayak olup gönüllü kadınlarımızı bir araya getiren Kadın Meclisi Başkanımız Nurten Turnalı’ya da çok teşekkür ederiz.”
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Gölcük’te sağlık çalışanlarının maskeleri gönüllü kadınlardan
Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk koronavirüs tehdidi hakkında vatandaşları uyardı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz