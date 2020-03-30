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CHP video konferansla toplandı

CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, 12 ilçe başkanı ile video konferans yaprak partinin koronavirüsle mücadelede attığı adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu
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CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçe başkanı ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.Toplantıda CHP örgütlerinin koronavirüs krizi kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde ve planlamalarda bulunuldu. Toplum sağlığı adına parti içi toplantıları video konferans yöntemiyle online gerçekleştirmeye başladıklarını söyleyen Başkan Yıldızlı "Birlik, beraberlik içinde, ortak akıl ve kararlılıkla ilerleyecek ve bu illetin de üstesinden geleceğiz Panik yok ama tedbir var. Bu kapsamda da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi bir kez daha tüm vatandaşlarımıza ‘Evde Kalın’ çağrısı yapıyoruz” dedi.

"ÖNCE 65 YAŞ ÜSTÜNE ULAŞACAĞIZ"

“Unutmayın en önemli sorumluluğumuz birbirimizi korumaktan geçiyor” diyen Yıldızlı "Bizler öncelikle üyelerimize mesaj yoluyla ulaşarak, onlardan il ve ilçe başkanlıklarımızla koordineli olmalarını rica ettik.  Sonrasında da risk altında, 65 yaş üstü ve kronik hasta üyelerinize ulaşıp, dayanışma ortamı sağlamayı hedefledik ve çalışmalarımıza bu yönde başladık. Bir süre daha evde kalarak online çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda duyarlı davranan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Herkese sabır ve dayanışma içinde, sağlıklı günler temenni ediyorum” diye konuştu.  

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