Gölcük’te fırıncılar ciddi önlemler aldı

Korona virüsüne karşı önlem olarak Gölcüklü fırıncılar seferber oldular. Gölcük fırıncı esnafı Fırıncılar Odası Başkanı Murat Dağ başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi. Fırıncılar toplantısına Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Komiseri Kerim Tezer de katıldı.Toplantıda Gölcüklü fırıncılar korona virüsünden korunmak amacıyla ekmeğin hijyenik bir ortamda üretilmesi ve dağıtılması için katı önlemler aldı.

“KESİNLİKLE AFFI YOK”

Gölcük Fırıncılar Odası Başkanı Murat Dağ yaptığı açıklamada “Biz fırıncılar olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. Çünkü bizler insanın temel gıdası olan ekmeği üretiyoruz. Bundan dolayı ekmek üretim alanı, ekmek dağıtım alanında hijyenik bir ortam şarttır. Öncelikle çalışanlarımız bone, maske ve eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Buna uymayanlar için belediyemiz tarafından kesinlikle yasal işlem yapılacak. Bunun affı yok” dedi. Ekmek dağıtımına ilişkin alınması gereken önlemleri de anlatan Dağ şunları söyledi:

“VATANDAŞ EKMEĞİ ELLEMEYECEK”

“Ekmek kasasına ekmeği ambalaj torbasına koyarak marketlere teslim edeceğiz. Bütün marketlerimizle konuştuk. Market işletmecileri aldıkları ekmeği vatandaşın erişemeyeceği bir yerde tutup ekmeği elinde eldivenle verecek. Vatandaşlar ekmeği ellemeyecek. Aksi taktirde yine belediyemiz zabıta ekipleri tarafından cezai işlem yapılacaktır. Fırıncı meslektaşlarımız tarafımdan marketlere ambalaj eksik veya verilmedi mi yine bu duyarsızlık af edilemeyecek.”

“HALKIMIZ DUYARLI, İHBAR EDİYOR”

Toplantıda kısa bir açıklama yapan Gölcük Belediyesi Zabıta Komiseri Kerim Tezer de “Bakın, halkımız gerçekten duyarlıdır. Bugün yaklaşık bir saat içerisinde uygunsuz ekmek satan bakkal ve marketleri ihbar ettiler. Biz ekip olarak hepsine gerekli işlemleri yaptık. Kurallara uymayanlar kim, hangi firma olursa olsun kesinlikle affı yok. Bunun için biz ekip olarak görevimizi en iyi şekilde yaparken sizlerden önemli destek bekliyoruz. Bu zor günleri birlikte aşmak için el birliği ile gece gündüz çalışacağız” dedi.