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Kartepe sokak hayvanlarını unutmadı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirleri uygulamaya devam ederken, sokak hayvanlarının bakımlarını ve yemeklerini de ihmal etmiyor
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Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarına devam eden Kartepe Belediyesi, bir yandan da vatandaşlara “Evde Kalın” çağrısı yapıyor. Belediye ekipleri bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Belediye ekipleri tarafından Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirilen mini barınaklarda kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniliyor. Barınaktaki sokak hayvanlarının yemlenmesinin yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı bakımları da yapılıyor.

GEREKEN BAKIM YAPILIYOR

Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartepeli hemşerilerimizin bütün ihtiyaçları yerine getirilmektedir. Koronavirüs koruma çalışmalarına devam ederken sokak hayvanlarını da ihmal etmiyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik gerekli çalışmalar veteriner hekimimiz gözetiminde 7/24 hizmet verilmektedir. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak hayvanlarının aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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