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Öztürk, kredilerde kolaylık istedi

Devletin küçük ölçekli esnafa 25 bin liralık kredi desteğinin yerinde bir karar olduğunu belirten Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, “Kredilerdeki şartlar daha esnek hale getirilmeli” dedi
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Devletin ilgili kurumları;koronavirüsle mücadele sürecinde zor durumda kalan küçük ölçekli esnaflar için Halk Bankası aracılığı ile 25 bin liralık kredi desteği açıklamasında bulundu. Yapılan bu açıklama esnaflar için ümit olsa da şartların ağır olması dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, kredilerdeki şartların daha esnek hale getirilmesini istedi.

“SİCİL TEMİZLİĞİ ŞARTI KALDIRILMALI”

Öztürk, "Açıklanan kredi desteği yerinde bir karar. Ancak; bunun şartlarının ağır olması, esnaflarımızı zor duruma sokuyor. Burada esnaflardan sicil temizliği isteniyor. Bu şartın şimdilik kaldırılması şarttır. Ayrıca kredi alan insandan teminat isteniyor. Teminatı olmayan esnafa kredi verilmeyecek. Bu da teminat veremeyenden kefil istenebilir. Ayrıca, kanun gereği işyerleri kapatılan esnaflardan; bu şartlar aranmaması gerekiyor. Bunlara, acilen bu kredi desteği sağlanmalıdır" dedi.

“BUGÜN BİRLİK ZAMANI”

Devlet-millet ve insanlık olarak birlik olma zamanı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı esnaflarımız hakikaten çok zor günler geçiriyor. Bu yüzden bu kredi imkanı kolaylaştırmalıdır. Mutlu bireyler; güçlü devletin oluşmasını sağlar. Bu yüzden acilen bu verilen kredi şartları yeniden gözden geçirilmeli, şartları kolaylaştırılmalıdır” dedi.

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