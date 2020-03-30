Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:13 TSİ- Gündem G: Bugün 15:14 TSİ

“Mahalle bakkalları 5 yılda yok olacak”

Körfez Atalar Mahallesi’nde hizmet veren Mahmut Yazıcı Kırtasiye’nin sahibi Latif Yazıcı, mahalleye KOÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun açılmasıyla birlikte işlerinde bekledikleri gibi bir artış olmadığını ifade ederek, “5 yıl içerisinde mahalle bakkalları ve marketler yok olacak” dedi

Cihan Baylan
Cihan Baylan Tüm Haberleri
mask

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Atalar Mahallesi Orhan Karabulut Caddesi No:15 adresinde hizmet veren Mahmut Yazıcı Kırtasiye’nin sahibi Latif Yazıcı. 39 yıldır aynı yerinde hizmet verdiğini belirten Latif Yazıcı (45), asıl işlerinin gazete bayiliği ve kırtasiyecilik olduğunu ancak işlerinin zayıflaması nedeniyle ürün çeşitliliğine gittiklerini dile getirdi. Küçük esnafın daha da zorlanacağını ifade eden Yazıcı, mahalle bakkalları ve marketlerin 5 yılda yok olacağını belirtti. Öte yandan KOÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun mahallelerinde açılmasının ardından işlerinde düşündükleri gibi artış olmadığını da ekledi.

“AYAKTA KALMAK İÇİN ÜRÜNÜ ÇEŞİTLENDİRDİK”

Yazıcı, “39 yıldır aynı yerde esnaflık yapıyoruz. İlkokul birinci sınıftan bugüne bende babamın kurduğu bu ticarethanede çalışıyorum. Ticaretin yeni modeli gereği alışveriş zincir marketlerde ve internet siteleri üzerinden dönüyor. Bizim gibi esnafın işleri her geçen gün zayıflıyor. Fatura tahsilatı ve cep telefonu aksesuarı gibi ürünlerin satışını yaparak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Asıl mesleğimiz kırtasiye ve gazete bayiliği iken, tutunabilmek için ürün ve hizmetleri çeşitlendirdik” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEKOKUL AÇILINCA KAPATMAKTAN VAZGEÇTİK”

Küçük esnafın işinin günden güne daha da zorlaşacağını ifade eden Yazıcı, “Görünen o ki küçük esnafın işi her geçen gün zorlaşacak, 5-10 yıla kadar vatandaş ekmeği bile internet üzerinden sipariş edecek hale gelecek. Mahalle bakkalı ve marketlerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde yok olacağını düşünüyorum.Dükkanımızı kapatmayı düşünürken, Kocaeli Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun açılmasının ardından bu fikirden vazgeçtik” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİ GELDİ AMA SATIŞLARIMIZ ARTMADI”

Mahalleye çok sayıda öğrenci gelmesine rağmen satışlarında bir artış olmadığını belirten Yazıcı, “Bunun nedeni de öğrencilerin ödevlerini, testlerini, ders notlarını internet üzerinden yapması. Biz fotokopi işlerini yaparız diye düşünürken, teknoloji gereği öğrencilerin fotokopiye ihtiyacı kalmadı.1990’lı yıllarda gazeteler kuponla promosyon verirdi. Ben bir günde tek bir gazeteden 1.200 adet sattığımı hatırlıyorum. O zamanda vatandaşın okuma alışkanlığı yoktu, ancak verilen hediyeler gazeteleri cazip kılmıştı” sözlerine yer verdi.

Bugün 15:13 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiliyor mask
Kocaeli’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiliyor
Körfez temizleniyor mask
Körfez temizleniyor
Derince’de dezenfekte çalışması devam ediyor mask
Derince’de dezenfekte çalışması devam ediyor
Sabancı Holding’den 10 ton yeni nesil dezenfektan desteği mask
Sabancı Holding’den 10 ton yeni nesil dezenfektan desteği
“Koronavirüsle mücadelede tek başımızayız” mask
“Koronavirüsle mücadelede tek başımızayız”
Kullanılmış maske ve eldivenleri çöp kutularına atalım mask
Kullanılmış maske ve eldivenleri çöp kutularına atalım
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”

GALERİ

Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL