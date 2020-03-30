“Mahalle bakkalları 5 yılda yok olacak”

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Atalar Mahallesi Orhan Karabulut Caddesi No:15 adresinde hizmet veren Mahmut Yazıcı Kırtasiye’nin sahibi Latif Yazıcı. 39 yıldır aynı yerinde hizmet verdiğini belirten Latif Yazıcı (45), asıl işlerinin gazete bayiliği ve kırtasiyecilik olduğunu ancak işlerinin zayıflaması nedeniyle ürün çeşitliliğine gittiklerini dile getirdi. Küçük esnafın daha da zorlanacağını ifade eden Yazıcı, mahalle bakkalları ve marketlerin 5 yılda yok olacağını belirtti. Öte yandan KOÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun mahallelerinde açılmasının ardından işlerinde düşündükleri gibi artış olmadığını da ekledi.

“AYAKTA KALMAK İÇİN ÜRÜNÜ ÇEŞİTLENDİRDİK”

Yazıcı, “39 yıldır aynı yerde esnaflık yapıyoruz. İlkokul birinci sınıftan bugüne bende babamın kurduğu bu ticarethanede çalışıyorum. Ticaretin yeni modeli gereği alışveriş zincir marketlerde ve internet siteleri üzerinden dönüyor. Bizim gibi esnafın işleri her geçen gün zayıflıyor. Fatura tahsilatı ve cep telefonu aksesuarı gibi ürünlerin satışını yaparak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Asıl mesleğimiz kırtasiye ve gazete bayiliği iken, tutunabilmek için ürün ve hizmetleri çeşitlendirdik” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEKOKUL AÇILINCA KAPATMAKTAN VAZGEÇTİK”

Küçük esnafın işinin günden güne daha da zorlaşacağını ifade eden Yazıcı, “Görünen o ki küçük esnafın işi her geçen gün zorlaşacak, 5-10 yıla kadar vatandaş ekmeği bile internet üzerinden sipariş edecek hale gelecek. Mahalle bakkalı ve marketlerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde yok olacağını düşünüyorum.Dükkanımızı kapatmayı düşünürken, Kocaeli Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun açılmasının ardından bu fikirden vazgeçtik” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİ GELDİ AMA SATIŞLARIMIZ ARTMADI”

Mahalleye çok sayıda öğrenci gelmesine rağmen satışlarında bir artış olmadığını belirten Yazıcı, “Bunun nedeni de öğrencilerin ödevlerini, testlerini, ders notlarını internet üzerinden yapması. Biz fotokopi işlerini yaparız diye düşünürken, teknoloji gereği öğrencilerin fotokopiye ihtiyacı kalmadı.1990’lı yıllarda gazeteler kuponla promosyon verirdi. Ben bir günde tek bir gazeteden 1.200 adet sattığımı hatırlıyorum. O zamanda vatandaşın okuma alışkanlığı yoktu, ancak verilen hediyeler gazeteleri cazip kılmıştı” sözlerine yer verdi.