Muhtarlar 65 yaş üstü için sahada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca oluşturulan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandırıldı. Valilik ve Kaymakamlık Başkanlığı’nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları içerisinde muhtarlar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Kocaeli’de kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", şehrin dört bir yanında 65 yaş üstü ve kronik hastaların taleplerini Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile anında karşılıyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU

Vatandaşların 112’yi arayarak yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, polis, asker ve zabıta ekipleri tarafından muhtar eşliğinde sahiplerine ulaştırılıyor. Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Kocaeli’de 65 yaş üstü ve kronik hastaları ziyaret eden "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.