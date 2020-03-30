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AKP’li Seymen’den vatandaşa çağrı: Evde kal Gölcük

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yaptığı açıklamada ülkemizin koronavirüsle takdire şayan bir mücadele verdiğini belirterek tedbirler kapsamında vatandaşa “Evde Kal Gölcük” çağrısında bulundu
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AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, koronavirüs ile mücadele ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bu salgınla ilgili verdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti. Seymen, “Ekonomik tedbir paketleri de esnaflarımızın ve halkımızın bu süreçten zorlanmadan çıkmasını sağlayacak. Ülke olarak çok ciddi bir risk altındayız. Lütfen çok zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bunun için “Evde Kal Türkiye” diyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜTEŞEKKİRİZ”

Seymen, “Sağlık çalışanlarımıza da özverili çalışmaları nedeniyle minnettarız. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi doktorlarımızdan başlayarak, tüm sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını da riske ederek, bu salgının ortadan kaldırılması için hakikaten hepimizden çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Biz kendilerine müteşekkiriz. Büyükşehir Belediyemiz tüm sağlık çalışanlarımıza toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanma imkânı getirdi” dedi.

“EL BİRLİĞİ İLE DEF EDECEĞİZ”

Başkan Seymen son olarak, “Hep söylediğimiz gibi. Türkiye ve Gölcük böyle zorlu günlerde dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu ile her şeyin üstesinden gelir. Bu Korana virüs belasını da el birliğiyle defedeceğiz. Yeter ki bu anlayışımızı sürdürelim. Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah’tandır” ifadeleierne yer verdi.

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