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“Bu dönemde siyaseti bir kenara bırakmalı”

CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, “Koronavirüs salgını karşısında insanlar geçim derdine düşmüşken siyaset yapmak doğru değil” dedi
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CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak,koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıtoprak, “Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüse karşı günü birlik olma ve siyaseti bir kenara bırakma günüdür. Ülkemiz virüse karşı kenetlenmişken, siyaset yaparak insanları ayrıştırmak virüse karşı mücadelede etkili bir yöntem değildir. Darıca’da binlerce vatandaş geçim derdine düşmüşken siyaseti bir kenara bırakmalı, tüm siyasi partilerin temsilcileri bir araya gelmeli vatandaşların derdiyle dertlenmelidir” şeklinde konuştu.

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