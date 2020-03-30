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“Koronavirüsle mücadelede tek başımızayız”

BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, “Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımızayız” dedi
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BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, ülke gündemi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Akpınar, konuşmasının başında İdlib’de şehit olan Mehmetçikleri hatırlatarak tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Akpınar, koronavirüs salgınına ilişkin ise, “Biz bu mücadele karşısında hem Türkiye hem insanlık olarak tek başımızayız. Bu bir savaş. İnşallah bu savaşı da birlikte mücadele ederek kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Ekonomik paket güzel ancak bu paketin içerisinde yer almadığını düşünen kesimler de var. Bu kesimlerin sorunlarının da işveren ve devletimizce giderilmesi gerekmektedir” dedi.

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