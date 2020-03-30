Kullanılmış maske ve eldivenleri çöp kutularına atalım

Koronavirüs salgınına karşı önlem almak adına vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın yeni tıbbi çöp kutuları yapılması talimatını verdi. Talimat kapsamında Büyükşehir iştiraklerinden İZAYDAŞ, hemen yeni çöp kutularını hazırlamaya başladı. Yeni yapılan tıbbi çöp kutuları da kentin dört bir yanına konulmaya başlandı.
“LÜTFEN SOKAĞA ATMAYIN”
Vatandaşlar koronavirüs tehlikesine karşı toplu taşım araçları başta olmak üzere her yerde eldiven ve maske takma gereksinimi duyuyor. Bu kullanılan ürünlerde daha sonra çöpe atılmak zorunda kalıyor. İşte tam bu safhada İZAYDAŞ yetkilileri, kentin her köşesine tıbbi atık konteynırları yerleştirmeye başladı. Kullanılan ürünlerin katiyen sokağa atılmaması gerektiği konusunda uyarı yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde eldivenlerinizi ve maskelerinizi bertaraf etmemize fırsat tanıyın” diye belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz