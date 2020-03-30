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Derince’de dezenfekte çalışması devam ediyor

Derince Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor
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Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ilçe genelinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması başlatan Derince Belediyesi, halkın sağlığı için her geçen gün daha fazla mesai harcıyor. Belediye ekipleri, ortak kullanım alanları ve vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktalar başta olmak üzere kent genelinde titiz bir çalışma yürütüyor. Derince Belediyesi ekipleri bu kapsamda son olarak yine bir çok noktada periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Sağlık kuruluşlarına özel önem veren ekipler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servis İstasyonları’nda dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

KURUM VE KURULUŞLAR

Derince’de halkın yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte işlemlerine de devam edilen çalışmalar çerçevesinde Çınarlı, Yavuz Sultan, Derince Merkez, Deniz ve Yenikent mahallelerindeki PTT şubeleri dezenfekte edildi. İlçede yapılan çalışmalar kapsamında Yenikent Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde de dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Sadece merkezle sınırlı kalmayan ve köylerde de devam eden periyodik çalışmalarla İshakçılar’da yer alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki işyerleri, çocuk parkı ve sıklıkla kullanılan noktaların dezenfekte işlemleri de tamamlandı.

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