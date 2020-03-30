Körfez temizleniyor

Körfez Belediyesi tarafından Koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydanlar, parklar ve tüm umumi alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kamu binalarını da dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt “Koronavirüs nedeniyle ülkemizde çeşitli önlemler alındı. Bizlerde bu önlemler münasebetiyle ilk günden itibaren Körfez Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle yoğun bir şekilde şehrimizde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HER ALANI İLAÇLIYORUZ

Çalışmalar kapsamında da bütün açık alanlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, oyun alanlarımızı, kamusal alanları ve hizmet binalarımızın her noktasını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi alan Koronavirüsün şehrimizde yayılmasının engellenmesi adına oluşturduğumuz ekibimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.