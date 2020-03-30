Kocaeli’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilgievleri’nde 3 boyutlu yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretiliyor. Koronavirüs tehlikesine karşı sağlık çalışanlarının korunmasını sağlamak amacıyla Bilgievi eğitmenleri bir araya gelerek ellerindeki 3 boyutlu yazıcılarla koruyucu maske üretimine başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.

SİPER GÖREVİ GÖREN MASKELER

Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, "Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler." dedi.