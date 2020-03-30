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55 ülkenin federasyonları toplanıyor
UEFA, 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz