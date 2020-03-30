Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün ilk kez telekonferans yöntemiyle toplayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda şehirler arası seyahatlerin kısıtlandırılmasını da içeren yeni tedbirleri açıklarken, her hafta pazartesi günü telekonferans yoluyla kabine toplantısı yapacağını duyurmuştu.
Çalışmalarını İstanbul’da Huber Köşkü’nden sürdüren Erdoğan, açıklaması doğrultusunda bugün ilk kez kabine toplantısına telekonferans yöntemiyle başkanlık edecek.
TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz