Cihan Demirkıran'ın testi pozitif çıktı

Carsamba günü belirtiler nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yahya Kaptan Mahallesi Azası Cihan Demirkıran'ın testinin cuma günü pozitif çıkması sonrası Seka Devlet Hastanesine alındı.
TEDBİR AMAÇLI KARANTİNADA
Kendini tedbir amaçlı evde karantinaya alan Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu , Cihan Demirkıran ile görüştüğünü sesinin iyi geldiğini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz