Kocaeli koronavirüsü takmadı!

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan, Türkiye’de de açıklanan resmi rakamlara göre yüzden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği Coronavirüs nedeniyle ülke geneli tedbirler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve birçok kurum ‘Evde kalın’ uyarısında bulunurken, 65 yaş üstü vatandaşlara ise sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sıkı tedbir’ açıklamasında Kocaeli’yi de sayması tedirginliği arttırdı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Bir diğer yandan havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar bugün az da olsa sokağa çıktı. Kocaeli’de polis ve zabıta ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürürken sık sık ‘Evlerinizde kalın’ uyarısında bulundu. Ekipler ayrıca ödeme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara da ‘Mesafeyi açın’ uyarısı yaptı.

TEDBİRSİZ ŞEKİLDE DOLAŞTILAR

Normalde kalabalık olan bazı caddelerin boş olduğu görülürken İzmit yürüyüş yolunda ise yoğunluk devam etti. Hem genç hem de yaşlı vatandaşların tedbirsiz bir şekilde sokakta dolaşması dikkat çekerken, uyarıları dinlemeyen vatandaşlar kendilerini tehlikeye attı.