Şimşek’ten İzmitlilere jest!

Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Arslan Şimşek Ltd. Şti. petrol ofis bayi genel müdürü Alp Arslan Şimşek virüsten zarar gören İzmitli vatandaşlara katkıda bulunmak için akaryakıt istasyonundan motorin alan araç sahiplerine %7 indirim yaptı. Şimşek, “Vatandaşlarımıza bu zor günlerde destek olmak istiyoruz” dedi.