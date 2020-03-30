Mühendis kız 3.kattan atlayıp intihara kalkıştı!

Olay Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erçelik Sokak No: 25 adresinde meydana geldi. Uzun zamandır iş bulamayan F.M. adlı mühendis genç kız bulanıma girerek psikoloji tedavisi görüyordu. Uzun zamandır psikoloji tedavisi gören F.M. adlı genç kadın bulanıma girerek oturduğu binanın 3. Katından kendini atarak intihar girişiminde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınları tarafından Hastaneye kaldırılan F.M.nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz