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Mühendis kız 3.kattan atlayıp intihara kalkıştı!

Körfez’de mühendis genç kız F.M. (26), oturduğu apartman dairesinden atlayarak intihar girişiminde bulundu toprak zemine düşen genç kız, ağır yaralandı
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Olay Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erçelik Sokak No: 25 adresinde meydana geldi. Uzun zamandır iş bulamayan F.M. adlı mühendis genç kız bulanıma girerek psikoloji tedavisi görüyordu. Uzun zamandır psikoloji tedavisi gören F.M. adlı genç kadın bulanıma girerek oturduğu binanın 3. Katından kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınları tarafından Hastaneye kaldırılan F.M.nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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