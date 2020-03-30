Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştı

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:
"Toplam test sayısı: 76 bin 981. Toplam vaka sayısı: 10 bin 827. Toplam vefat sayısı: 168. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 725. Toplam entübe hasta sayısı: 523. Toplam iyileşen hasta sayısı: 162. Bugünkü test sayısı: 11 bin 535. Bugünkü vaka sayısı: 1.610. Bugünkü vefat sayısı: 37."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz