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Bakan Koca sayıyı açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, "Bugün can kaybı 168'e, hasta sayısı 10 bin 827'ye ulaştı." dedi