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Cumhurbaşkanı maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tele konferans yöntemiyle düzenlediği Kabine toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında vatandaşlara seslenerek 7 aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm yardımseverleri de bu kampanyaya davet ediyorum dedi.

'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ'

İlk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimize 8 CİGABAYT’a kadar ücretsiz internet imkanı getirdik. Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz.  Yine sağlıkçılarımızın her birine, TÜRKSAT üzerinden 100’er CİGABAYT ücretsiz internet kotası veriyoruz. Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik. Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 100’ün üzerindedir. Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI başlatıyoruz.

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