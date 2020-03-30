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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tele konferans yöntemiyle düzenlediği Kabine toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimini daha da artıracağız.

600 yataklı Okmeydanı hastameniz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Burayı daha önce eğitim ve araştırma hastanesi olarak planlamıştık, dedik ki biz bunu süratle şehir hastanesinde dönüştürelim. Bugün de açılışı yapıldı.

Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şehir Hastanemizi de mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olacak Göztepe Şehir Hastanemizde de sona yaklaştık. Böylece Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

GIDA SIKINTIMIZ YOK

Covid-19’da tedbirlerimizi daha önceden aldık ve hayata geçirdik. İlave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye temel gıdaları kendisi ürettiği için, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir.Kamu güvenliği konusunda ise, emniyet birimlerimizin gayretleriyle kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz.Bu nedenle sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, esnafımıza, üretimi devam ettiren iş insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

“ACİL DURUMLAR DIŞINDA HASTANEYE GİTMEYİN”

Türkiye bu hastalığın üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden birisidir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Sağlık kuruluşlarımızın ve personel araç gereçlerinin Covid-19 hastalığına mücadelede kullanırsak salgında başarılı olabiliriz.

Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezine dönüşebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın acil durum dışında hastanelere gitmemesi gerektiğini söylüyorum.

''ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI SINIRLANDIRABİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tele konferans yöntemiyle düzenlediği Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şehir içi ulaşımı sınırlandırabileceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tele konferans yöntemiyle düzenlediği Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, “Sokakta hareketliliği büyük ölçüde azalttık. Son olarak kara, hava ve deniz yollarıyla olan şehirler arası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer kararları uygulayabiliriz” dedi.

Dün 20:47 TSİ - Gündem

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