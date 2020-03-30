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Kocaeli Valiliği'nden serbest kıyafet izni 

Kocaeli Valiliği, korona virüs nedeniyle kişisel hijyenin önemini göz önünde bulundurarak kamu personelinin serbest kıyafetle mesaiye gelmesine izin verdi

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı gereği, koronavirüs salgını nedeniyle serbest kıyafet uygulamasına izin verildi.

ALINAN KARARDA ŞU İFADELER KULLANILDI

"Yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü açısından kişisel hijyenin önemi göz önünde bulundurularak, mevzuatı ve kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelebilme talebinin pandemi süresince uygun görülmesine oy birliği ile karar verildi."

Dün 21:14 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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