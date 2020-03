Ünlü: Eksik var, devlet nerede demek yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bugün sosyal medya üzerinden canlı yayınla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünlü canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Salgın küresel olduğuna göre mücadele yöntemi de küresel olmalıdır. Önyargılar bir yana itilip ortak akıl çemberinde buluşulmalıdır. Bizim anlayışımıza göre insan yaşamalı ki devlet yaşasın. Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse COVID-19’un da önüne geçilecektir. Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız bundan asla kuşkumuz yoktur. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini de atlatacağız. Bilerek veya bilmeyerek mücadeleyi sekteye uğratmak isteyenlerin varlığı dikkatlerimizi çekmektedir. Korku aşılamaya, endişe üretmeye özellikle çabalayanların bulunması başlıca sorundur.

TRAFİK KAZALARI ORANLARIYLA KARŞILAŞTIRDI

2018’de günde ortalama 3 bin 368 trafik kazası meydana gelmiş. Ortalama her gün 19 kişi hayatını kaybetmiştir. 2018’in tamamında 6 bin 675 kişi hayata veda etmiştir. 2019 yılında 418 bin trafik kazası meydana gelirken 2 bin 524 insanımız da hayatını kaybetmiştir. O zaman COVID-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Virüsü hafife alalım demiyorum. Sadece korku ve kaygıyı engelleyelim istiyorum. Televizyonlardan adeta terör estiren, bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren provokatörlere kulaklarımızı kapatalım. Hem evde kalalım; hem de asılsız iddiaları ciddiye almayalım.

“YATIRIMLAR BOŞUNA DEĞİLDİR”

COVID-19’u birlik, beraberlik ve kardeşlikle kazanacağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapanmasın. Türkiye güçlü bir ülkedir. Sağlık sistemimiz çok güçlüdür; bugüne kadar yapılan yatırımlar boşuna değildir. Türk hekimleri şifadır, tecrübedir, kabiliyettir, fedakarlıktır, umuttur. Bütün sağlık çalışanları başımızın tacıdır. Dayan Kocaeli. Kocaeli’deki pandemi kurulunun, büyükşehir belediyesinin aldığı kararlar ve uygulamalara bakıldığında diğer illere nazaran başarılı bir çalışma sergilemektedir. Kocaeli valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, pandemi kurulu üyelerine, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

“VATANDAŞIN SESİ OLUN”

Büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar önem arz etmektedir. Büyükşehir belediyesi ve pandemi kurulunun yapmış olduğu çalışmaları çok yakından takip ediyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. MHP, bir kriz masası kurmuştur. 12 tane ilçe başkanıyla beraber kurduğu kriz masasında meclis üyeleri de yer almaktadır. Eksik var, devlet nerede demek yok. Görülen problemi çözmek üzere bu görevi aldık. Vatandaşın sesi olun, dinleyin ve problemini çözün. Vatandaşın problemini çözmek için ayağa kalkın. Milletimizin yanında olmaya devam edin. Sağlık çalışanlarımızı koruyacağız, kimseye laf ettirmeyeceğiz. Güvenlik güçlerine yardımcı olacağız. İşçi arkadaşlarımızın sorunlarında da yanında olacağız. Her kesimin sesi olacağız.

“HEDEF 350 BİN TANE KOCAELİLİYE DOKUNMAK”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin her ferdi bu geceden itibaren her yönetici arkadaşım, kendi telefon rehberindeki Kocaeli’lileri, dava arkadaşlarımızı, mahalle başkanlarımızı en az 10 ile 20 kişiyi arayarak hal hatır soracak, bir derdi var mı yok mu not alacaktır. Saha programlarında tanıştığımız muhtarlarımızı ve insanları telefonlarla arayarak onları unutmadığımızı hatırlatmak zorndayız. Bunu tüm Kocaeli teşkilatlarımız eş zamanlı olarak arayacak; pazartesi günü yapılan toplantılarda dile getirilecektir. Hedefimiz Ramazan Bayramı’na kadar 350 bin tane Kocaeliliye dokunmaktır. Bu zorlu günleri geçirdiğimiz bugünler geçtiğinde bizim vatandaşlarımızın ‘Neredeydin’ sorusunu sormama adına derdi olan, ihtiyacı olan herkese bu vasıtayla dokunmak zorundayız.

Biz de insanız, biz de kendimizi korumak zorundayız. Hiçbir zaman unutmayalım ki biz Ülkücüyüz. Biz her zaman nasıl milletimizin yanında olduysak aynı şekilde yanında olmak zorundayız. Önce kendimizi koruyacağız. Hem devletin, hem hükümetin hem de ilimizdeki pandemi kurulunun aldığı kararlara uyacağız. Dayan Kocaeli, evinde kal Kocaeli. ”