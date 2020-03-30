Erdoğan'ın bağış çağrısına ilk yanıt Kocaman'dan geldi

Kocaman sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına karşılık 1 aylık belediye başkanlığı maaşını kampanya kapsamında bağışladığını ilan etti.

KOCAMAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA

“Belki de ömrümüzde yaşayacağımız ülkemiz ve dünya adına en zor günlerden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız milli dayanışma çağrısını yaptı ve Çığ gibi büyüyeceğine inandığım bir yardım kampanyasına öncülük etti. İnanıyorumki , damlalar göle, göller denize, denizler okyanusa dönüşecektir. Yeterki tedbirlerimiz, çabalarımız, gayretlerimiz, devlet-millet el ele verdiğimiz bu zorlu mücadele tez vakitte sonuç versin” dedi.