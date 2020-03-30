Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
Bugün 22:19 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 22:24 TSİ
Devlet Bahçeli'de 5 aylık maaşını bağışladı
Bahçeli'den de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geçikmedi. Bahçeli'de sosyal medya hesabından duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz