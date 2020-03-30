Çok daha önce ilan etmiştim .. Şimdi vereceğim yer belli oldu. Ben de #BizbizeYeterizTürkiyem diyor, bir aylık maaşımı kampanyaya bağışlıyorum. Allah bir daha bu Aziz Milletimizi böyle bir musibete düçar etmesin. Amin
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Bir bağışta Hülagü'den
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü'den de yardıma destek geçikmedi sosyal medyasından böyle duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz