Hürriyet: İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kendi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın gerçekleştirerek Coronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Dünyada olduğu gibi Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Kentimiz de zor bir süreçten geçiyor. Yetkililerin açıkladığı gibi diğer illere oranla daha öndeyiz. İzmit ve Kocaeli’nin tümü sıkıntı altında. Biz de insanların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Dezenfekte, temizlik, mali destek konusunda vatandaşlarımıza, esnafımıza ne yapabiliriz diye hep yeni çareler, çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

“İHALELERİMİZİ DURDURDUK”

Acil olmayan ihaleleri durdurduklarını belirten Hürriyet, “15 gündür gerçekten yoğun çalışıyoruz. Hep sahadayım, kontrol ediyorum. Mış gibi değil de hakiki yapmak lazım. Türkiye gerçekten çok hızlı bir süreç yaşıyor. O yüzden de var gücümüzle anlayışlı bir şekilde süreci devam ettirmek zorundayız. Birbirimize yardım etmeli; birbirimizi anlamalıyız. Herkes önce kendi sorumluluğunu bilmeli. Kıt kaynaklardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Acil olmayan bütün işlerimizi, ihalelerimizi durdurduk. Mali kaynağımızın hepsini ihtiyacı olan vatandaşımıza yönlendirmeye, kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Elbette ki işimiz zor; var gücümüzle mücadele ediyoruz” ifadelerinde bulundu.



“DİĞER İLÇELERDEN DE TALEP GELİYOR”

Siper maskeler hakkında da konuşan Hürriyet, “Bu maskeleri daha çok sağlıkçılara üretiyoruz. Üretimi hızlandırırsak sağlıkçıların ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Önceliğimiz sağlık çalışanı. 120’ye yakın ürettiğimiz maskeleri dağıttık, bir kısmını da yarın dağıtacağız. Diğer ilçelerden de çok talep geliyor. Sopalı, Kartepe bölgesindeki yerlere de vermeye gayret ediyoruz. Önceliğimiz İzmit. Şimdi daha pratik bir üretim şeklini bulduk. Yarın ona başlayacağız. Evde idari izin verdiğimiz personel de evde üretimini hızlandıracağız. Her gün yeni şeyler üretmeye, yeni yöntemler bulmaya daha çok gayret ediyoruz” dedi.