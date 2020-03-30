Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına ben de aylık maaşımı bağışlıyorum.
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Tahir Büyükakın'da 6 aylık maaşıyla desteğe katıldı!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da destek hareketine 6 aylık maaşını bağışladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz