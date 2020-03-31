Muharrem İnce'den bomba açıklama

İşte Muharrem İnce'nin o sosyal medya paylaşımı;
''Büyük devletler vatandaşlarına yardım için büyük bütçeli paketler açıklarken “Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 daha harcarız” diyenler vatandaştan bağış dileniyor, canlı yayında İBAN açıklıyor. Vatandaş kendi OHAL’ini ilan etsin, bağış yapsın! Sen niye varsın?''
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz