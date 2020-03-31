Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 00:27 TSİ- Gündem G: Bugün 00:33 TSİ

Muharrem İnce'den bomba açıklama

Muharrem İnce, Erdoğan'ın destek hareketi başlatmasından sonra yaptığı paylaşımla gündeme oturdu
mask

İşte Muharrem İnce'nin o sosyal medya paylaşımı;

''Büyük devletler vatandaşlarına yardım için büyük bütçeli paketler açıklarken “Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 daha harcarız” diyenler vatandaştan bağış dileniyor, canlı yayında İBAN açıklıyor. Vatandaş kendi OHAL’ini ilan etsin, bağış yapsın! Sen niye varsın?''

Bugün 00:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor mask
Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor
Şimşek’ten İzmitlilere jest! mask
Şimşek’ten İzmitlilere jest!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Kocaeli’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiliyor mask
Kocaeli’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiliyor
Körfez temizleniyor mask
Körfez temizleniyor
Derince’de dezenfekte çalışması devam ediyor mask
Derince’de dezenfekte çalışması devam ediyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı! mask
Kocaeli'de 8 aylık hamile kadının testi pozitif çıktı!
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı mask
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı mask
İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı
Deprem bu seferde o şehri vurdu mask
Deprem bu seferde o şehri vurdu

GALERİ

Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı mask
Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı mask
Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı
Kapatan esnafa kumbara yardımı! mask
Kapatan esnafa kumbara yardımı!
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi! mask
Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL