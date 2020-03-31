Küresel corona virüsü salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum Türkiye'de deakaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.
Bugün 09:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:20 TSİ
Benzin ve motorine indirim müjdesi!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz