Benzin ve motorine indirim müjdesi!

Küresel corona virüsü salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum Türkiye'de deakaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.