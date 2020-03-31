Kocaeli'nin o ilçesinde kaçak maske baskını!

Çin’in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Covid-19 önlemleri devam ederken Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaçak üretime göz açtırmıyor.
5 BİN MASKE İMHA EDİLDİ
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek iş yerine yaptıkları baskında ruhsatsız olmasının yanı sıra hijyen kurallarına uyulmadan üretilen 5 bin adet maskeye halka ulaştırılmadan önce el koydu. Ruhsatsız iş yeri mühürlenirken, gereken tutanakların tutulması sonrasında Zabıta ekipleri 5 bin adet maskeyi imha etti. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü ali Özbayraklı “Kartepeli hemşehrilerimiz her türlü istek ve taleplerini 0 262 316 68 00 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz