Kocaeli'nin o ilçesinde kaçak maske baskını!

Çin’in Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Covid-19 önlemleri devam ederken Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaçak üretime göz açtırmıyor.

5 BİN MASKE İMHA EDİLDİ

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek iş yerine yaptıkları baskında ruhsatsız olmasının yanı sıra hijyen kurallarına uyulmadan üretilen 5 bin adet maskeye halka ulaştırılmadan önce el koydu. Ruhsatsız iş yeri mühürlenirken, gereken tutanakların tutulması sonrasında Zabıta ekipleri 5 bin adet maskeyi imha etti. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü ali Özbayraklı “Kartepeli hemşehrilerimiz her türlü istek ve taleplerini 0 262 316 68 00 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler” açıklamasında bulundu.