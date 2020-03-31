Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin dün fenalaşarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Çetin, Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Çetin hoca, gece geç saatlerde fenalaşarak yaşamını kaybetmesi eğitim camiasını üzüntüye boğdu.
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Okul müdürü hayatını kaybetti
Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin hayatını kaybetti
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Yorumlar
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Şeref Gülle - ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH AMİN
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